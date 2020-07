Stauprognose: Hier musst du mehr Zeit einplanen

Trotz der Corona-Lage ist mit Staus auf den Strecken Richtung Süden und Norden zu rechnen. Gerade die Urlaubsziele an der Nord- und Ostsee sind sehr gefragt, aber auch die Alpenregionen. Besonders betroffen sind hier die A7 Hamburg – Flensburg / die A9 München – Berlin und auch die A10 Berliner Ring.



Viele nutzen die Ferien auch für Tagesausflüge, daher gibt es selbst in den Städten und auf den Routen in die Naherholungsgebiete spürbar mehr Verkehr. Im Vergleich zum Vorjahr werden Anzahl und Länge der Staus zwar wahrscheinlich kleiner ausfallen, dennoch empfiehlt das MDR JUMP Verkehrszentrum, bei der Anreise mehr Zeit einzuplanen, beispielsweise an der A2-Baustelle bei Magdeburg, oder auf der A4 / A17 rund um Dresden. An den dänischen, kroatischen und slowenischen Grenzen sind wegen der Personenkontrollen längere Wartezeiten zu erwarten. Und da in Österreich ebenfalls die Ferienzeit beginnt, werden die Reiserouten, zum Beispiel über den Brennerpass, merklich voller sein.