Gegen den Durchhänger - 20 Minuten Laufen hilft genauso viel wie ein Kaffee

Nun ist es ja aber so, dass manche den Kaffee des Geschmacks wegen trinken und das hat dann wohl mit denen Genen zu tun. Andere wiederum haben einfach nur das Gefühl, dass sie sonst einfach nicht in Gang kommen. Und hier kommt eine weitere, aktuelle Studie ins Spiel. Forscher um Harry Prapavessis von der Western University in der kanadischen Provinz Ontario haben nämlich herausgefunden: Um unser Gehirn auf Touren zu bringen, braucht man gar nicht zwingend Kaffee. Wer sich stattdessen für 20 Minuten bewegt, und sei es nur auf einem Laufband, bei dem steigt die Leistung des Arbeitsgedächtnisses ebenso an wie nach dem Kaffeekonsum.