Jedes zusätzliche Kind ist im Verhältnis etwas günstiger für die Eltern, da Dinge wie Kinderwagen, Babyklamotten oder das Kinderbett in der Regel nur einmal gekauft werden müssen. Rechnet man die Zahlen hoch, kostet ein Einzelkind bis zur Volljährigkeit damit über 142.000 Euro, zwei Kinder zusammen über 250.000 Euro und drei Kinder über 365.000 Euro. Unterstützungen wie Kindergeld und Elterngeld können das nur bedingt auffangen. Die Kosten für ein Einzelkind sind im Vergleich zu 2008 damit um 13,6% gestiegen. Insgesamt geben Eltern für ihre Kinder bis sie volljährig sind am meisten für Wohnen, Nahrung und die Freizeitgestaltung aus.

Bis zur Grundschule kostet der Nachwuchs noch etwas weniger. Etwa 7.000 Euro jährlich veranschlagt das Statistische Bundesamt, da Kinder unter sechs Jahren noch weniger essen, kein Handy und wenig Taschengeld brauchen. Besonders teuer ist in diesem Alter die Kita-Betreuung. Zwischen sechs und zwölf Jahren steigen die Kosten dann aber auf über 8.000 Euro jährlich, zwischen zwölf und 18 Jahren auf über 9.000 Euro.

Im aktuellsten Untersuchungszeitraum gaben Paare in Ostdeutschland in jeder Altersgruppe weniger Geld für ihre Kinder aus, als die Westdeutschen. Paare mit drei Kindern in den neuen Bundesländern geben durchschnittlich nur 530 Euro pro Kind und Monat aus - der deutschlandweite Tiefstwert. Im Jahr 2008 waren es aber noch 425 Euro.