Stars sprechen bei MDR JUMP über Ängste und Therapien

Bei mir war das so ne Angst, die ich vor all den Dingen hatte, die mit mir passiert sind: Werde ich gerade ein schlechter Mensch? Behandle ich Personen in meinem Umfeld negativ und melde mich da nicht. Ich hatte irgendwann Angst, dass das so bleibt. In dieser depressiven Phase war alles auf einer Linie. Es gibt da keinen Ausschlag in Richtung Glück oder in Richtung Trauer. Für mich war alles so gleichgültig. Auch Auszeichnungen, die ich so bekommen habe – das hat in mir gar nichts ausgelöst. Ich habe mich darüber nicht mehr gefreut … es ging voll diese Leichtigkeit verloren und ich hatte echt Schiss … dass ich mich noch mehr so entwickle und dann gar nichts mehr fühlen kann.