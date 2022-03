So ausgefallen sind die Babynamen der Stars

Der irische Rockmusiker Bob Geldof und seine Frau und Fernsehmoderatorin Paula Yates haben witzige Märchennamen aufgeschrieben, sie in einen Hut geschmissen und daraus mit geschlossenen Augen die Namen ihrer Kinder gezogen - so wirkt es zumindest. Ihren Kinder gaben sie die Namen Fifi Trixibelle, Peaches Honeyblossom (Pfirsich Honigblüte), Heavenly Hiraani Tiger Lily Hutchence Geldof (Himmlischer Hirsch Tiger Lilie Hutchens) und Little Pixie (Kleiner Elf).