Der finale Star Wars-Film kommt im Dezember ins Kino

Obwohl Schaupielerin Carrie Fisher im Jahr 2016 verstorben ist, wird sie im Film zu sehen sein. Genutzt wurde dafür Archivmaterial aus "Star Wars VII: Das Erwachen der Macht". Damit das auch funktioniert, wurden extra Szenen geschrieben, in die das Archivmaterial gut reinpasst, berichtet das Magazin Vanity Fair . Auch im Trailer ist sie bereits zu sehen. Noch zwei weitere Bekannte aus dem Star Wars-Universum werden zurückkehren: Billy Dee Williams tritt nochmal als Lando Calrissian auf. Seit "Episode VI" war er nicht mehr in den Filmen zu sehen. Auch Ian McDiarmid kehrt als Darth Sidious zurück.

Im Jahr 2012 hatte Disney die Rechte an Star Wars von George Lucas gekauft. Vier Milliarden Dollar haben die Rechte am Star Wars-Franchise gekostet. Zwei Filme, die Geschichten rund um Star Wars erzählen, hat Disney bereits produziert. Außerdem soll in den USA im November eine Star Wars-Serie auf der Streaming-Plattform Disney+ erscheinen. Der Streaming-Dienst ist aber erst ab 2020 in Deutschland verfügbar.