Weniger Lärm durch den Straßenverkehr, mit dem Fahrrad entspannt am Feldrand entlangfahren und frisches Obst und Gemüse kommt direkt aus dem eigenen Garten: Das Leben auf dem Land wirkt idyllisch. Dafür sind die Wege zum Einkaufen oft weiter und die ärztliche Versorgung ist meist schlechter, als in der Stadt. Verschiedene Studien haben untersucht, ob das Leben auf dem Land tatsächlich gesünder ist.

Auch wenn es auf den ersten Blick so wirkt: Es ist wissenschaftlich nicht bestätigt, dass sich Menschen auf dem Land mehr bewegen, als in der Stadt. Teilweise gibt es Hinweise, dass es eher umgekehrt ist. In einigen Studien zeigt sich, dass Menschen aus ländlichen Regionen sogar weniger Bewegung haben. Ein Grund dafür ist, dass Wege auf dem Land eher mit dem Auto zurückgelegt werden. In der Stadt sind die Menschen dagegen eher zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad unterwegs. Beispielhaft zeigen das Daten aus Sachsen-Anhalt.