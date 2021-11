Umstrittene Serie: Squid Game bekommt zweite Staffel

Auf diese Meldung haben viele Fans gewartet: Die bisher erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten, Squid Game, bekommt eine zweite Staffel. Laut dem Serienmacher Hwang Dong-hyuk habe es „so viel Druck, eine so hohe Nachfrage und so viel Liebe“ für eine Fortsetzung gegeben. So erklärte er gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press, dass er gerade im Planungsprozess sei. Die Hauptfigur Gi-HUn werde aber auf jeden Fall wieder zurückkommen – „und er wird etwas für die Welt tun.“