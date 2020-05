Ist die Zeit des günstigen Tankens bald vorbei?

Auch wenn die Spritpreise im bundesweiten Schnitt seit Wochen niedrig ausfallen, sind regionale Besonderheiten möglich. In Stendal sind die Spritpreise ein paar Cent höher als in Halle. In Sömmerda in Thüringen werden auch ein paar Cent mehr fällig als in Meiningen. Auch in Dresden ist das Tanken billiger als in Görlitz. In der Stadt an der deutsch-polnischen Grenze ist ein weiterer Effekt erkennbar. Durch die Corona-Pandemie sind derzeit die Landesgrenzen geschlossen. Autofahrer, die bisher immer günstig in Tschechien und Polen tanken waren, müssen nun auf deutsche Tankstellen zurückgreifen. Die steigende Nachfrage kann laut ADAC dazu führen, dass in einzelnen Städten die Preise ein Stück nach oben klettern.