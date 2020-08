Ist es erlaubt, in Springbrunnen zu baden?

30 Euro Strafe kann es kosten, wenn in Dresdner Brunnen gebadet wird. Laut der Stadt hat das generelle Verbot einen wichtigen Grund: „In den Wasserbecken der Springbrunnen besteht eine große Verletzungsgefahr“, teilt die Stadt auf Anfrage von MDR JUMP mit. Rohre und Ventile liegen unter der Wasseroberfläche, welche potenziell gefährlich werden können. Auch die Wasserqualität sei nicht zum Baden geeignet. Teilweise sei das Wasser verunreinigt, heißt es weiter.

In Leipzig kann der erfrischende Badeausflug sogar bis zu 5.000 Euro Strafe kosten. Das ist in der Polizeiverordnung geregelt.

Auch in Magdeburg ist das Baden in Brunnen verboten: „Weil Menschen in Magdeburg in der Regel in Strand- und Freibädern baden“, sagt Michael Reif von der Stadt im Gespräch mit MDR JUMP.