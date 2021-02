Verschärft die Corona-Krise Sprachprobleme bei Kindern?

Immer mehr Kinder haben Probleme beim Sprechen. Das belegen unter anderem Daten der Kaufmännischen Krankenkasse . Und das schlägt sich auch in Zahlen aus Mitteldeutschland nieder: So wurden bei 20 Prozent der Erstklässler im Eichsfeld Sprachdefizite festgestellt, hauptsächlich Artikulationsstörungen. Das ergab eine stichprobenartige MDR JUMP-Umfrage in den Gesundheitsämtern. Im Landkreis Zwickau war im vergangenen Jahr sogar mehr als jedes dritte Kind betroffen und im Kreis Stendal ist der Anteil sprachgestörter Kinder von 15 auf 17 Prozent angewachsen. Hier sind neben der Artikulation auch mangelnde Grammatik-Kenntnisse ein großes Problem.

Logopäden beklagen, dass Probleme beim Sprechen erst bei Schuleingangsuntersuchungen festgestellt werden und der Besuch beim Logopäden relativ spät in Angriff genommen wird. So waren im Landkreis Zwickau bei der Schulaufnahmeuntersuchung 2019/2020 14,3 Prozent der untersuchten Kinder bereits in Sprachtherapie. Aber bei weiteren 13,5 Prozent wurden so gravierende Probleme festgestellt, dass eine Sprachtherapie angeraten wurde. Dabei wäre es viel einfacher, die Probleme früher anzugehen – nämlich wenn die Kinder zwischen zwei und drei Jahren alt sind, sagen Logopäden. In diesem Alter lernen die Kinder Sprache am schnellsten und besten. Probleme lassen sich in viel kürzerer Zeit beseitigen als bei älteren Kindern, so der Bundesverband der Logopäden: