Fußball-EM und OIympische Spiele verschoben - Abhilfe bieten diese Games

Eigentlich sollte die Fußball-Europameisterschaft, die UEFA EURO 2020, ja heute (am 12. Juni 2020) starten, wurde aber wegen der Corona-Pandemie auf das nächste Jahr verschoben. Den Namen „UEFA Euro 2020“ wird sie aber übrigens trotzdem behalten, um den Charakter der Jubiläumsfeier zum 60-jährigen Bestehen beizubehalten. Um das zu feiern, findet die EM dann auch in 11 europäischen und einem asiatischen Stadion (Baku) statt.

Das offizielle Spiel zur EM ist dann trotz der Verschiebung der realen EM in der letzten Woche erschienen - und zwar als kostenloses Update zu Konamis „Pro Evolution Soccer 2020“. Heißt: Ihr müsst dieses Game besitzen, wenn ihr die EM am Fernseher spielen wollt. Die gute Nachricht: Da das aber schon fast ein Jahr alt ist, gibt es das bereits für 25-30 Euro. Bildrechte: Konami

Da sich Konami die Rechte an der EM gesichert hatte, sind alle 55 Nationalmannschaften mit ihren Originalkadern, Spielern und Trikots am Start. Gespielt wird im offiziellen Turniermodus der EM. Da die Playoff-Teams, die sich um die letzten freien Plätze des Turniers bewerben, noch ermittelt werden müssen, können wir uns aussuchen, wen wir in unserer Hammergruppe F mit Frankreich und Portugal noch dabeihaben möchten.

Bildrechte: Konami Viele bekannte Spielergesichter mit Wiedererkennungswert, offizielles EM-Intro, sogar den Original-Ball gibt es im Spiel. Leider aber auch nur sieben der 12 Originalstadien (inklusive Wembley und St. Petersburg), und auch beim etwa dürftigen Drumherum will keine echte EM-Atmo aufkommen. Spielerisch dagegen wird feinste, anspruchsvolle Fußballkost für Könner und Ballstrategen geboten. Insgesamt also vielleicht kein vollwertiger Ersatz, aber für ein launiges Turnier mit den Kumpels reicht es allemal.

Jahr für Jahr haut das französische Entwicklerstudio Cyanide das offizielle Spiel zur Tour de France raus. Neben der „Grande Boucle“ sind da auch noch andere Rennklassiker wie Paris-Nizza, Paris-Roubaix oder Lüttich-Bastogne-Lüttich enthalten - ein durchaus fettes Paket also. Bei der Tour finden sich die (natürlich verkürzten) Originaletappen, die sich durch recht ansprechende Landschaften schlängeln; zu viel Realität sollte man da aber nicht erwarten. Genauso wenig wie wilde Action: Gefragt sind hier eher Teamtaktik und kluges Haushalten mit den Kräften. Für Radsportfans ist das eine tolle Sache: Ihr könnt während der Etappen zwischen den Teammitgliedern hin- und herspringen, ihnen als Kapitän Kommandos geben (wie angreifen, verfolgen, helfen) oder euch im Karrieremodus ganz auf einen Fahrer konzentrieren. Gegenüber der Vorjahresversion gibt’s nun endlich auch eine Ego-Perspektive, auch wurde der Zeitfahrmodus überarbeitet. Bildrechte: Cyanide

Es braucht schon einiges an Zweirad-Enthusiasmus, um sich durch die 21 - bis zu einer halben Stunde langen - Etappen zu kämpfen, denn zuweilen passiert über längere Zeit kaum etwas; aber das hat das Spiel mit der echten Tour gemeinsam. Das Peloton rollt vor sich hin, man lauert auf eine Chance, vielleicht mal auszureißen - oder auch nicht.

Bildrechte: Cyanide Das Fahrgefühl ist aber auch weiterhin nicht sonderlich realistisch: Die Fahrer schmeißen sich recht ruckartig in die Kurven, und selbst im größten Gedränge und im wildesten Massensprint sind Stürze ausgeschlossen. Auch grafisch sind da andere große Sportspiele weit voraus, die spielerische Umsetzung der Tour ist und bleibt da - trotz kleinerer jährlicher Verbesserungen - weiterhin auf einem recht biederen Niveau. Echte Fans wird das nicht weiter stören; wer bisher aber mit dem Radsport nichts anzufangen wusste, wird durch dieses Spiel auch nicht bekehrt.

Bildrechte: Nintendo Das offizielle Spiel zu den Olympischen Sommerspielen war schon Ende letzten Jahres für die Switch gestartet. Als Athleten treten hier 20 bekannte Figuren aus dem Nintendo/-/Sega-Universum in insgesamt 34 Disziplinen gegeneinander an. Neben den üblichen Verdächtigen wie 100m, Speerwerfen oder Dreisprung plus einige stark vereinfachte wie 7er-Rugby, Fußball, Schwimmen, Turnen oder Tischtennis finden sich da auch die neuen olympischen Disziplinen Sportklettern, Surfen und Karate. Eine nette Idee: 10 Disziplinen gibt es im 8-Bit-Retro-Look, darunter auch den erstaunlich gut gelungenen Marathon, der aber nicht zwei Stunden , sondern nur drei Minuten dauert.

Überhaupt liegt hier in der Kürze die Würze: Im „Schnellen Spiel“ sucht ihr euch eine Disziplin aus, bekommt die Tastenbedienung kurz erklärt - und nach wenigen Sekunden ist dann meist alles schon wieder vorbei. Wer es ausführlicher mag, kann sich an den Storymodus wagen, der uns zu den Spielen von Tokio 1964 führt; da muss man dann aber viel Leerlauf zwischen den Wettkämpfen und endlose Dialoge in Kauf nehmen.