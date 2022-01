Sport morgens oder abends – was ist effektiver?

Sport ist gut für den Körper, egal wann ihn macht – oder? Tatsächlich spielt die Tageszeit eine Rolle für unseren Körper, genauer gesagt unseren Stoffwechsel. Ein internationales Forschungsteam unter Leitung unter Leitung des Helmholtz Zentrum München und dem Karolinska-Institut in Schweden hat sich genau damit beschäftigt. An einem Tiermodell wurde untersucht, was eigentlich genau im Körper passiert, wenn man früh am Morgen oder spät am Tag sportlich aktiv ist.