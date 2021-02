Hasi, Mausi, Schatzi: Warum vergeben wir Spitznamen?

Ob im Kindergarten, auf dem Spielplatz oder im Supermarkt - überall hört man sie: Spitznamen! Doch warum sprechen wir uns gegenseitig so "ungern" mit unseren richtigen Vornamen an? Und was sind die häufigsten Spitznamen? Professor Doktor Jürgen Udolph ist Namenforscher und hat uns genau diese Fragen beantwortet.

Prof. Dr. Udolph: Weil das eine Nähe ausdrückt. Eine Nähe, die entsteht durch Familie, eine persönliche Beziehung zum Namenträger. Es ist ganz klar: Wenn Sie eine Tochter haben und die heißt Susanne, dann werden Sie sie wahrscheinlich Susi nennen oder Sanne. Aber wenn es ernst wird und das Kind vielleicht irgendwo Mist gebaut hat, dann sagen Sie: „Susanne, das haben wir dir schon immer gesagt!” Und nicht „Susi,..“. Da nimmt man also sehr häufig den ganzen Vornamen. Und wenn es in einem zärtlichen Bereich ist, dann nutzt man Kosenamen.

Mein Spitzname in der Schule war "Mäuschen". Ich war unscheinbar, hatte immer graue Kleidung, war klein und spielte keine große Rolle - ich war ein Mäuschen. Bei Liebenden oder als Kosename ist Mausi natürlich etwas Anderes. Das drückt vor allem die Zärtlichkeit, die Kleinheit aus und klein ist niedlich. Wir wissen alle, wenn wir kleine Tiere sehen, da hat jeder das Gefühl: Die musst du streicheln! Und auch bei Babys, das ist wahrscheinlich von der Natur auch so gewollt. Auch Engel, Süße oder Liebling sind ganz übliche Kosenamen.

Prof. Dr. Udolph: Das kenne ich von meiner Frau. Die ist in Lübeck aufgewachsen und ihre Eltern haben sie Schieta genannt. Das ist plattdeutsch für "scheiße". Hier geht es ganz klar darum, dass man monatelang und jahrelang Windeln wechselt und das kann durchaus zu so etwas führen. Ist in der Tat eben nicht schlimm gemeint, sondern verschönert unangenehme Sachen. Das machen wir auch sonst, wir versuchen Sachen kleinzureden. Wenn man einen Kollegen im Büro nicht mag oder Konkurrenten in der Firma hat, dann sagt man durchaus: "Dann werde ich mit dem Schatzi mal reden". Da nimmt man ein wenig die Angst vor dem Gegner.