Spinnen-Invasion im Herbst: Warum, wieso, was tun?

Die Temperaturen sinken und auch die Luftfeuchtigkeit nimmt im Herbst zu. Ideale Bedingungen für die Spinnen. Die lieben es feucht und warm. Bedingungen also, die in Wohnräumen und besonders in Bad und Keller vorherrschen. Eva Goris von der Deutschen Wildtier Stiftung im Interview mit Timo und Nora aus der MDR JUMP Feierabendshow: