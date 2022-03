Wenn Spielzeug zur Gefahr wird: Worauf Eltern achten sollten

Beim Kauf im Laden oder direkt nach dem Erhalt des Pakets im Falle eines Online-Kaufs kann das Spielzeug untersucht werden. Sind die Kanten zu spitz? Gibt es kleine Teile, die verschluckt werden können? Fühlt sich das Spielzeug komisch an oder riecht es nicht gut? Letzteres könnten Anzeichen für Schadstoffe sein. Das Produkt sollte in diesem Fall nicht gekauft oder zurückgeschickt werden.

Wir müssen die anstehende Überarbeitung der Spielzeug-Richtlinie dazu nutzen, den Schutz von Kindern in der gesamten EU zu erhöhen. Noch immer enthalten viel zu viele Spielsachen, die aus Drittstaaten in die EU kommen giftige oder schädliche Chemikalien, die zu Krebs führen oder Genmutationen hervorrufen können. Größtenteils gelangen sie über Online-Marktplätze direkt in Kinderhände.

Bildrechte: dpa

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) bewertet die Risiken von Inhaltsstoffen, um die Gesundheit von Kindern besser zu schützen. Möglicherweise vorkommende Stoffe mit gefährlichen Eigenschaften können laut BfR beispielsweise Schwermetalle wie das entwicklungstoxisch wirkende Blei und das nierentoxisch wirkende Cadmium in Farben von Spielzeugen sein. Allerdings folge aus dem Vorkommen eines Stoffs in einem Spielzeug nicht zwangsläufig, dass ein gesundheitliches Risiko besteht. Entscheidend sei in den meisten Fällen vielmehr, ob sich der Stoff aus dem Spielzeug löst und in den Körper gelangen kann.