Die skurrile Welt des Monopoly

Erfunden hat das Spiel 1935 der arbeitslose US-Heizungsbauingenieur Charles Darrow. Er musste lange hausieren, bis er einen Verlag für seine Spielidee begeistern konnte, die im Freundeskreis so gut ankam: Ein Brett mit dem stilisiertem Stadtplan des beliebten Ausflugsziels Atlantic-City südlich von New York. Monopoly wird inzwischen in mehr als 80 Ländern der Welt in den Geschäften angeboten und ist in mindestens 26 Sprachen übersetzt worden. In Deutschland zählt es zu den bestverkauften Familienspielen.