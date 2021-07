Spenden: So kommt deine Hilfe bei vom Hochwasser Betroffenen wirklich an

Darauf ist bei uns Verlass: Wenn Menschen beim Hochwasser alles verloren haben, wird schnell geholfen. Aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kommt Hilfe für die Menschen in den Katastrophengebieten. In den heftig getroffenen Regionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind ganze Landstriche verwüstet. Die Menschen dort müssen jetzt schnell versorgt werden.