Hilfe für die Menschen in der Ukraine

Die Antwort darauf ist ziemlich einfach. Im Moment sind Geldspenden die bessere Möglichkeit, gezielt zu helfen. Niemand hier in Deutschland weiß genau, wie es vor Ort aussieht, was die Menschen wirklich brauchen. Die Geldspenden können auch gegen eine entsprechende Spendenquittung problemlos abgesetzt werden.

Das ist eine Möglichkeit. Vielleicht läuft nicht immer alles reibungslos, aber aktuell sollte wirklich alles versucht werden, den Menschen in der Ukraine und auf der Flucht zu helfen. Wichtig: Überprüfe, wenn möglich, ob die Angebote seriös sind. Auch große Organisationen nehmen neben Geldspenden aktuell Sachspenden an:

Am Freitag, den 04. März um 20:15 Uhr findet die Sondersendung "Solidarität mit der Ukraine" mit Ingo Zamperoni in der ARD statt. Dabei geht es um die aktuelle Situation der ukrainischen Bevölkerung und die Reaktion der Menschen in Deutschland. Hier erfahrt ihr auch, wie man helfen kann und wo und wie bereits geholfen wird. Gemeinsam mit dem Bündnis "Entwicklung Hilft" und Aktion "Deutschland Hilft" werden auch Spenden gesammelt.

Von 21 bis 22.30 Uhr folgt dann die von Barbara Schöneberger in Berlin moderierte Show „Germany 12 Points – der deutsche ESC Vorentscheid“ in allen dritten Programmen und auch im Ersten. Die Sendung erinnert an die Zusammengehörigkeit der europäischen Länder und an ihre Verbundenheit für ein friedliches Miteinander. Kiew war vor vier Jahren noch Gastgeber des ESC. Wer Deutschland in diesem Jahr in Turin vertritt, könnt ihr noch bis Freitag hier mitentscheiden: