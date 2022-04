Spenden für die Ukraine: So helfen die Stars

Und auch andere Stars weltweit und in Deutschland zeigen sich solidarisch mit der Ukraine. So hat beispielsweise das US-Schauspielerpaar Blake Lively und Ryan Reynolds angekündigt, jeden gespendeten Dollar zu verdoppeln, bis eine Millionen Dollar zusammengekommen sind und an UNHCR gespendet werden kann.

Der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch gab an, ukrainische Flüchtlinge bei sich zu Hause aufnehmen zu wollen, genau wie Schlagersängerin Vicky Leandros. Auch Rammstein Frontsänger Till Lindemann engagierte sich, indem er am Berliner Hauptbahnhof ukrainische Flüchtlinge in Empfang nahm.