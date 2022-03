Tierisch gute Idee: Dating mit Lama und Alpaka

Auf ihrer Webseite machen sie jetzt auf die Aktion, die sie "Stallgeflüster" genannt haben, aufmerksam. Doch auf dem Programm steht alles andere als der Stall. Denn nach einer Einweisung soll es für die Singles und die Tiere raus an die frische Luft gehen. Geplant ist eine anderthalbstündige Wanderung durch den Kiesdorfer Grund. Dabei dürfen die Frauen die Lamas und Alpakas an der Leine führen, während die Herren in regelmäßigen Abständen Tier und Dame, ganz nach bekannter Speed-Dating-Manier, wechseln.