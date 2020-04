Urteil: Sparkasse muss Zinsen nachzahlen

Die Verbraucherzentrale hat festgestellt, dass diese variablen Zinssätze in diesen Verträgen möglicherweise zu Ungunsten der Verbraucher berechnet wurden. Die Sparkasse hat aus dem Recht, variable Zinsen zu berechnen, zu eigenen Gunsten die Zinsen heruntergerechnet.

Die Zinsanpassungsklausel ist unwirksam. Der Kunde muss genau wissen, was er an Zinsen zu erwarten hat. So hat das Gericht geurteilt. Das bedeutet: Die Sparkasse muss rückwirkend bis zum Start der Verträge die Zinsen nachvollziehbar neu berechnen. Das Argument der Sparkasse, die Verträge wären verjährt, teilt das Gericht nicht.