Saisonbeginn Kein deutscher Spargel zu Ostern

21.03.2018 | 16:47 Uhr

Trotz Frühlingsanfang ist es immer noch bitterkalt in Mitteldeutschland - viel zu kalt für den Spargel, der "warme Füße" braucht. Das geliebte Gemüse wird also zu Ostern noch nicht in Masse verspeist werden können.