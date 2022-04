Spargel: Fakten rund um das beliebte Gemüse

Endlich können wir das grüne oder weiße Gemüse wieder auf den Tellern finden. Bevor die Spargelzeit wieder im Handumdrehen vergeht und wir ein Jahr warten müssen, bis wir ihn wieder genießen können, gucken wir uns doch mal ein paar Fakten rund um das beliebte Gemüse an. Im MDR JUMP Interview klärt Ernährungswissenschaftlerin Julia Zichner über die leckeren Stangen auf.

Im Gegensatz zum weißen Spargel, der unterirdisch wächst und irgendwann seinen Kopf durch den Boden steckt, wächst der grüne Spargel oberirdisch. Sowohl der weiße als auch der grüne Spargel enthalten einiges an Vitaminen und Mineralstoffen. Doch welcher der beiden ist gesünder?

Wenn wir uns den Vitamingehalt der Spargelsorten anschauen, dann punktet der Grüne - der enthält doppelt so viel Vitamin C und Folsäure.

Den besten Spargel isst man frisch. Dieses Qualitätsmerkmal lässt sich tatsächlich am besten herausfinden, wenn man zwei Stangen aneinander reibt und diese einen quietschenden Ton erzeugen.

Wenn Spargel zu dicht am Wurzelstock gestochen wurde, kann es vorkommen, dass er beim Verzehr recht bitter schmeckt. Dagegen gibt es einen simplen, aber effektiven Tipp: Zucker ins Kochwasser geben, der relativiert nämlich die Bitternote. Ein Teelöffel Zucker sollte dabei vollkommen reichen.

Der berühmte Spargelduft, dieses typische Aroma, das haben wir erst, wenn wir Spargel garen. Roher Spargel erinnert vom Geschmack eher an Zuckerschoten.

Weißen Spargel vor dem Einfrieren am besten schon schälen, denn nach dem Auftauchen ist der so weich, da kann man dann nichts mehr schälen.

Am besten also direkt vom Tiefkühler in den Kochtopf geben, garen und genießen.