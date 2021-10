Weihnachtsshopping: Lohnt es sich bis zum Black Friday zu warten?

Auf den 26. November 2021 freuen sich viele von euch vielleicht schon. Da ist nämlich Black Friday - der Tag, an dem man sich vor Rabatten ja angeblich nicht retten kann. Preisexperte Michael Stempin vom Vergleichportal idealo verrät, ob die Rabatte an diesem Tag wirklich so hoch sind, wie versprochen und wie man beim Weihnachtsshopping so richtig sparen kann.