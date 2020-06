Restaurator verhunzt teures Barockgemälde

"Heilige Maria!", wird sich wohl der Besitzer eines Gemäldes gedacht haben, als er gesehen hat, was der Restaurator da angestellt hat. Der spanische Privatsammler hatte den Mann beauftragt, ein paar kleine Ausbesserungen an einer Kopie eines Werks des bedeutenden spanischen Barockmalers Bartolomé Esteban Murillo vorzunehmen. Der Restaurator war aber nicht gerade mit Talent gesegnet.

Der Fall erinnert an die Geschichte um den "Affen-Jesus". 2012 versucht eine 80-jährige Hobbyrestaurateurin in dem kleinen Städtchen Borja, in der Nähe von Saragossa ein Jesus-Fresko zu reparieren. Das Ergebnis war ebenfalls nicht sonderlich gelungen: Journalisten gaben dem Werk den Namen "Affen-Jesus", weil es sie an ein Äffchen erinnerte. Borja machte aus der Not eine Tugend: Das Jesus-Gemälde zog hunderttausende Touristen in den 4.900-Seelen-Ort.