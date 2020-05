Wann können wir den SpaceX-Start beobachten?

Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX hat schon einige besondere Projekte gestartet. Die Firma rund um den Milliardär Elon Musk hat eine weitere Mission. Nach neun Jahren Pause sollte am Mittwochabend die erste bemannte Rakete von den USA aus in Richtung Raumstation ISS starten . Doch der Start im Bundesstaat Florida wurde aufgrund der Wetterbedingungen nur 17 Minuten vor der geplanten Abflugzeit abgesagt .

Die beiden Raumfahrer Robert Behnken und Douglas Hurley sollen am Samstag einen neuen Versuch starten. Der Abflug ist nach der Zeit in Deutschland um 21:22 Uhr geplant. Anders, als es am Mittwoch der Fall gewesen wäre, können wir die Rakete dann nicht über dem Himmel über Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen entdecken. Allerdings bleibt uns ein Livestream, mit dem wir besonders nah am Geschehen dran sind.