Soziale Medien: Strengere Regeln für Influencer?

Für die einen ist es eine Freizeitbeschäftigung, für die anderen ist es ein richtiger Job - die Sozialen Medien. Und dass diese immer mehr zu einem Ort avancieren, an dem uns Influencer perfekt inszenierte Produktplatzierungen zeigen oder uns ihre makellos wirkenden Gesichter entgegenblicken, wird immer deutlicher. Eine vermeintlich perfekte Welt, in der eine Person schöner ist als die andere.

Und dieses Image wird ganz besonders durch die Filter-Funktion auf Instagram unterstützt. Bevor also ein Bild hochgeladen wird, wird noch ein Effekt über den Schnappschuss gelegt, der die Haut noch ebenmäßiger aussehen, die Augen größer wirken, und Lippen glänzender erscheinen lässt. Es wird also ein Bild kreiert, das so gar nicht existiert und auch nicht erreichbar ist. Doch diesem unrealistischen Schönheitsidealen soll entgegengewirkt werden.

Aktuell wird in Großbritannien über ein Gesetz diskutiert, dass es zur Pflicht macht, retuschierte Bilder kenntlich zu machen. In Frankreich ist dieses Gesetz bereits verpflichtend eingeführt worden und in Norwegen wird es ab kommendem Sommer in Kraft treten. Durch dieses Gesetz sollen vor allen Dingen junge Menschen davor geschützt werden, einem künstlich hergestellten Idealbild hinterherzueifern. In Deutschland gibt es bisher kein solches Gesetz. Einer von mehreren Petitionsversuchen, eine solche Regelung auch in Deutschland einzuführen, wird aktuell geprüft.