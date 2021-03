Gefahr für die Gesundheit: Sonnenschutz aus letztem Jahr besser nicht mehr benutzen

In vielen Badezimmern stehen noch Sprays oder Flaschen mit Sonnenschutz, die zum Teil schon mehrere Jahre alt sind. Der Inhalt kommt dann bei den ersten Sonnenstrahlen auf die Haut, um diese vor schädlicher UV-Strahlung zu schützen. Viele sehen darin kein Problem: So lange das Haltbarkeitsdatum noch in der Zukunft liegt, muss kein Geld für neuen Schutz ausgegeben werden. Laut einer aktuellen Studie sollte man aber lieber ein paar Euro für neue Cremes investieren, das wäre, zumindest bei manchen Produkten, besser für die Gesundheit.