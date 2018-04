Gesundheit Sonnen ohne Sonnenbrand

Sonne ist gesund. Denn der Sonnenschein enthält Vitamin D. Im Sommer reichen fünf bis 10 Minuten in der Mittagssonne aus, um seinen Vitamin D-Tank zu füllen. Im Winter allerdings ist es kaum möglich genug Vitamin D abzubekommen, denn nicht in jedem Sonnenstrahl ist Vitamin D enthalten. In Deutschland steht im Zeitraum von Oktober bis März die Sonne zu tief, um Vitamin D abzubekommen.