Sommerzeit kommt am Wochenende: Warum stellen wir noch immer die Uhr um?

Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch an den Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ aus dem Jahr 1993. Darin spielt Bill Murray einen zynischen Wettermoderator, der ein und denselben Tag immer wieder erlebt. Jeden Morgen, wenn der Radiowecker auf 6:00 Uhr umspringt, spielt das Lied „I Got You Babe“ von Sonny and Cher.

Und so ähnlich wie Murray können auch wir uns fühlen. Wir erleben auch etwas immer wieder und auch in diesem Fall hat es mit Zeit zu tun: Denn obwohl seit Jahren über eine Abschaffung gesprochen wird, obwohl erwiesen ist, dass dadurch keine Energie eingespart wird, werden auch an diesem Wochenende wieder die Uhren von Winter- auf Sommerzeit umgestellt - oder besser gesagt von unserer normalen Mitteleuropäischen Zeit eine Stunde weiter. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es soweit. Dann rattert der Zeiger um 2:00 Uhr direkt auf 3:00 Uhr vor.

Neueste Meinungsumfragen zeigen: Drei Viertel der Deutschen sind für die Abschaffung der Zeitumstellung, nur 13 Prozent befürworten die Beibehaltung und 12 Prozent sind unentschieden. Jeder zweite Deutsche wird demnach wegen der Zeitumstellung auf Schlaf verzichten. Und fast exakt genauso groß ist die Gruppe, die bis zu drei Tage braucht, um sich an die neue Zeit zu gewöhnen. Das haben die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe und das Marktforschungsinstitut mo’web reserach herausgefunden.

Zustimmung wird geringer

Im Vergleich zu früheren Befragungen zeigte sich dabei, dass der Grad der Ablehnung konstant blieb, die Zustimmung dagegen bröckelte. Will sagen: Wer die Zeitumstellung schon immer gehasst hat, tut es immer noch – und wer sie mal gut fand, kommt vielleicht so langsam ins Zweifeln.

Gefährlich kann ein gestörter Schlafrhythmus zum Beispiel für all die sein, die trotz Corona noch immer mit dem Auto zur Arbeit pendeln müssen. Wer nicht ausgeschlafen ist, hat ein höheres Risiko für Verkehrsunfälle. Also: Wenn man sich nicht gut fühlt, vielleicht doch mal lieber eine Pause machen. Zumal jetzt auch die Gefahr von Wildunfällen steigt. Die Pendelei liegt nämlich in der Dämmerung – genau dann, wenn auch im Wald und auf Wiesen die Rush hour tobt.

Aus den USA gibt es tatsächlich Studien, dass durch die Zeitumstellung die Zahl der tödlichen Unfälle steigt. Forscher der University of Colorado in Boulder hatten dafür insgesamt 732.835 Unfälle mit Todesfolge untersucht, die sich im Zeitraum von 1996 bis 2017 in den US-Bundesstaaten mit Sommerzeit ereigneten. Am stärksten sei der Effekt in den frühen Morgenstunden zu spüren gewesen.

Und auch wenn es nicht zu ganz so dramatischen Folgen kommt: Forscher der Universität Erlangen-Nürnberg haben herausgefunden, dass die Lebenszufriedenheit vieler Menschen in der ersten Woche nach der Umstellung auf die Sommerzeit tatsächlich sinkt.

Schlafforscher gegen dauerhafte Sommerzeit

Bei einer nicht-repräsentativen Umfrage auf EU-Ebene hatten 2018 4,6 Millionen Menschen teilgenommen, allein rund 3 Millionen davon aus Deutschland. 84 Prozent der Teilnehmer forderten damals die Abschaffung der Zeitumstellung. Und die Politik versprach zu liefern. Ursprünglich sollte es bis Ende dieses Jahres soweit sein. Aber seitdem hat kein europäisches Land, das den EU-Ratsvorsitz innehatte, wirklich etwas vorangebracht. Auch Deutschland nicht. Vielleicht hat man, ganz im Ernst, im Brüssel auch gerade wichtigeres zu tun.

Zumal die Meinungen auseinandergehen, ob man nun durchgängig Winter- beziehungsweise Normalzeit haben sollte – oder doch lieber Sommerzeit. Wie man zu dieser Frage steht, hat sicher auch mit der geografischen Lage des betreffenden Landes in Europa zu tun. Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin spricht sich aber auf jeden Fall für eine Beibehaltung der Normalzeit aus. Das sorge dafür, dass die Menschen die optimale Menge an Tageslicht abbekommen. Das sei der Hauptzeitgeber für die innere Uhr.

Auch der Deutsche Lehrerverband plädiert für dauerhafte Normalzeit. Eine dauerhafte Umstellung auf Sommerzeit hätte gravierende negative gesundheitliche Auswirkungen insbesondere auf Kinder und Jugendliche, so der Verband. Die Wahrscheinlichkeit für Schlaf- und Lernprobleme, Depressionen und Diabetes werde nachweislich massiv erhöht. „Gleichzeitig würde eine solche Umstellung dazu führen, dass über 10 Millionen Schülerinnen und Schüler in Deutschland zwei Monate länger bei absoluter Dunkelheit ihren morgendlichen Schulweg antreten müssten, was nicht zuletzt auch die Unfallhäufigkeit in die Höhe treiben würde. Das wäre unverantwortlich!“

Am 31. Oktober geht’s mit Sicherheit wieder zurück