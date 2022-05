Rodeln im Sommer: Hier könnt ihr auch bei Sonne die Berge runtersausen

Wer aus Sachsen kommt oder dort einen Wochenend-Ausflug hin geplant hat, kann die Erlebniswelt in Seiffen anfahren. 733 Meter geht es dort in neun Steilkurven den Berg runter. Genau so viel Adrenalin gibt es in Kohren-Sahlis auf der Sommerrodelbahn. Mit bis zu 40 km/h fährt man hier die 527 Meter lange Bahn ins Tal hinab.