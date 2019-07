Quidditch-Weltmeisterschaft in Leipzig: Besen hoch und Quaffel fangen

„Wie macht ihr das eigentlich mit dem Fliegen?“ – diese Frage haben die Looping Lux aus Leipzig schon tausendmal gehört. Quidditch ist schon lange mehr als Fiktion. Die reale Sportart gibt es seit 2005, als sich Studenten am Middlebury College in Vermont in den Vereinigten Staaten Gedanken machten, wie man den Besen-Sport in die reale Welt übertragen könnte. Sie ist eine Mischung auf Rugby, Volley- und Völkerball. Wie bei anderen Sportarten auch, gewinnt die Manschaft mit den meisten Toren.

Flugunfähig wie ein Pinguin

Das wichtigste Sportgerät in den Romanen um Harry Potter ist ein flugfähiger Besen. In der Adaption wird dieser durch einen einfachen Kabelkanal aus dem Baumarkt ersetzt. Zwischen die Beine geklemmt ist er das Handicap im Spiel. Flugunfähig wie ein Pinguin wird damit auf dem Rasen gewatschelt oder – im besten Fall – dem Quaffel hinterher gerannt. Dieser Ball muss in einen der drei Torringe der gegnerischen Mannschaft geworfen werden.

Auf der Jagd nach dem Schnatz

Und dann wäre da noch der Schnatz: Im Harry-Potter-Universum ist das ein kleiner, goldener Ball. Wenn der gefangen wird, ist das Spiel vorbei. Beim Muggel-Quidditch, also der Sportart im echten Leben, übernimmt diese Rolle ein Spieler. Ihm klemmt der Schnatz in einer Socke am Hosenbund. Ziel ist es, diesen zu erobern.

Quidditch-Teams gründen sich in ganz Deutschland