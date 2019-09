Sollten Hausaufgaben abgeschafft werden?

Hauptinhalt

11.09.2019 | 11:23 Uhr

Nach der Schule nach Hause und endlich die Freizeit genießen - das wärs! Wenn da nicht die Hausaufgaben wären. Sie dauern oft lange, sorgen für Streit und Frustration in der Familie. Deshalb will die Vorsitzende des Leipziger Elternrats Petra Elias Hausaufgaben am liebsten abschaffen. Ist das eine gute Idee?