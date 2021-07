So fies war der „Jurassic Park“-Saurier in echt

Wer den Riesen der Urzeit Auge in Auge gegenübertreten möchte, der ist im Osten von Sachsen genau richtig. In einem Park im Bautzner Ortsteil Kleinwelka lassen sich mehr als 200 Dinosaurier in Lebensgröße bestaunen. Zurück geht die Sache auf den Bildhauer Franz Gruß. Der hatte vor mehr als 40 Jahren zunächst auf seinem Privatgrundstück begonnen, die riesigen Plastiken herzustellen. Seitdem ist der Park kontinuierlich gewachsen.