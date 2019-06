Mikroplastik: Die Menge einer Kreditkarte nehmen wir jede Woche zu uns

Was genau ist Mikroplastik? Sind laut BUND feste und unlösliche synthetische Polymere, also Kunststoffe auf Erdölbasis. In der Regel sind sie kleiner als fünf Millimeter. Selbst an den tiefsten Stellen des Meeres findet sich inzwischen Mikroplastik und wurde auch schon Meerestieren nachgewiesen, die es dort gefressen haben. Doch auch in der Luft und im Boden wurde Mikroplastik schon nachgewiesen.