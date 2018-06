Der Schicksalsschlag von Ski-Star Bode Miller bewegt nicht nur viele Eltern: Seine 19 Monate alte Tochter starb im Juni bei einem Unfall im Familienpool. Der Tod des Mädchens ist kein Einzelfall. Immer wieder ertrinken Kinder. Laut Deutscher Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) starben in Deutschland im letzten Jahr 17 Kinder. Mit ein paar Regeln können Eltern das Risiko für so einen Ernstfall so klein wie möglich halten und trotzdem Spaß mit der Familie haben.

Strampeln, husten, schreien: So werden Ertrinkende in Spielfilmen gezeigt. In der Realität läuft der Ernstfall in den meisten Fällen leise und unauffällig. Das macht es für Eltern und Kinder so gefährlich. Der Körper eines Ertrinkenden gibt alles, um lebenserhaltende Funktionen sicherzustellen. Für alles andere wie etwa Schreien bleibt dann keine Kraft. Auch deshalb sollten Eltern und Rettungsschwimmer Kinder immer besonders im Auge behalten. Für den Ernstfall am See oder am Meer rät unser Experte, immer zuerst den Notruf 112 zu wählen und dann erst aktiv zu werden: