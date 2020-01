So schön sehen Bakterien aus

Wissenschaftlich gesehen sind Bakterien winzige, einzellige Lebewesen. Einfach gesagt: Sie fressen, können sich fortbewegen und vermehren sich durch Zellteilung. Überall in unserem Körper sind sie zu finden und ohne sie könnten wir nicht überleben. Sie sitzen zum Beispiel auf unserer Haut. In feuchten Gebieten wie unseren Achseln sind auch ziemlich viele zu finden. Die meisten leben im Darm. Es gibt drei Grundformen: Kugeln (sogenannten Kokken), Spiralen (Spirochäten) und Stäbchen (Bazillen).

Doch es gibt nicht nur gute Bakterien. Es gibt auch viele, die uns nicht so freundlich gesinnt sind. Sie übertragen Krankheiten wie Karies oder Pest. Aber auch außerhalb unseres Körpers können sie ganz nützlich sein: Sie lassen aus Milch Joghurt oder Käse entstehen, sorgen für Sauerkraut, Wein und Erdöl, produzieren Arzneimittel, zersetzen Abfälle in Kläranlagen und sorgen ab und zu auch für schlechten Geruch in der Wohnung .

Wissenschaftler haben in Tests herausgefunden, dass manche Bakterien blumenähnliche Muster ergeben, wenn man sie miteinander kombiniert. Die Bio-Physiker der University of California in San Diego sind zufällig auf diese Veränderung gestoßen. Und weil es so schön anzusehen ist, haben die Wissenschaftler aus den Veränderungen ein Zeitraffer-Video erstellt.