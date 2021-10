So prägen uns unsere Geschwister

Mit den nüchternen Augen der Statistik betrachtet sieht die Sache so aus: Jede Frau in Thüringen bekommt im Schnitt 1,54 Kinder, für Sachsen ist der Wert genau gleich hoch – und für Sachsen-Anhalt liegt er mit 1,55 minimal darüber. Alle drei Länder liegen damit leicht über dem Bundesmittel . Oder anders ausgedrückt: Für viele von uns ist es nicht unwahrscheinlich, dass er oder sie mindestens einen Bruder oder eine Schwester hat.

Geschwisterbeziehungen seien urwüchsiger und spontaner als jede andere Beziehung , hat der Münchner Psychologe Hartmut Kasten einmal gesagt – und doch befasst sich die Wissenschaft erst seit wenigen Jahrzehnten systematisch mit ihrer Erforschung. „Durch Geschwister bekommen Kinder mit, dass sie nicht der Mittelpunkt der Welt sind. Sie lernen Empathie, also sich in andere hineinzuversetzen, und Konflikte zu lösen“, sagt Inés Brock, Erziehungswissenschaftlerin und Psychotherapeutin aus Halle. Das heißt nicht, dass Einzelkindern das nicht auch können – und doch fehlen ihnen gleichaltrige Bezugspersonen innerhalb der eigenen Familie .

Und wenn man Brüder oder Schwestern hat? Dann hängt zum Beispiel einiges vom Geschlecht ab. Schwesternbeziehungen gelten als kommunikationsorientierter, in Brüderbeziehungen gibt es dagegen oft Rivalität. Das ist evolutionär gesehen durchaus nachvollziehbar. Wenn die Ressourcen knapp waren – Nahrung, Wärme, Schutz – war es überlebenswichtig, sich eben selbst der Nächste zu sein. Das ist zwar im Normalfall heute nicht mehr so, trotzdem sind die Verhaltensweisen geblieben.

Interessant ist: Egal wie wenig oder viel Rivalität es gibt – Geschwister sorgen dafür, dass man sich tendenziell abgrenzt. Es gilt, die eigene persönliche Nische in der Familie zu finden. Und das sorgt wiederum dafür, dass sich Geschwister in ihren Eigenschaften und Vorlieben normalerweise nicht mehr ähneln, als in verschiedenen Familien aufgewachsene Kinder. Gar nicht so selten leben Geschwister in ihren Familien sozusagen ziemlich aneinander vorbei.