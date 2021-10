So machst du deinen Garten winterfest

Im Spätherbst ist es höchste Zeit, den Gartenteich für den Winter vorzubereiten. Dazu gehört zum einen die Reinigung. Verwelkte Pflanzen am Teich sollten zurückgeschnitten werden, sodass keine abgestorbenen Teile ins Wasser fallen können. Auch Laub und abgestorbene Pflanzen solltet ihr entfernen. Haben sich Fadenalgen gebildet, sollten diese ebenfalls abgefischt werden. Lasst sie vor der Entsorgung noch etwas am Teichrand liegen, herausgefischte Kleinstlebewesen wieder zurück ins Wasser gelangen können.

Vergesst nicht, frostempfindliche Pflanzen wie Wasserhyazinthen rechtzeitig in großen Wasserbehältern ins Winterquartier zu bringen. Ist der Miniteich in eurem Garten nicht mindestens 1,50 Meter tief, müssen die Fische vor dem Winter herausgenommen werden. Danach können die Tiere zum Beispiel in den kühlen, aber frostfreien Keller oder in die Garage gebracht werden. In einem Plastikkübel mit frischem Wasser können sie dort ihre Winterruhe halten. Die Fische benötigen unter diesen Umständen bis zum Frühjahr weder extra Sauerstoff noch Futter. Können die Fische im Teich bleiben, solltet ihr das komplette Zufrieren des Teiches vermeiden. So schützt ihr sie vor Sauerstoffmangel.