Litauen gewinnt deutsches ESC-Finale

Vom ursprünglich geplanten Wettbewerb haben zehn Bands an der deutschen Alternative teilgenommen. Da sich beim ESC traditionell kein Land selbst die Stimmen gibt, ist Deutschland am Samstag nicht angetreten. Trotzdem hat Ben Dolic auf der Bühne gestanden. Er hat außerhalb der Wertung gesungen. Mit seinem Auftritt hätte er in Rotterdam sicher gut abschneiden können.



Kommentiert wurden die Auftritte von ESC-Urgestein Peter Urban und Sänger Michael Schulte, der vor zwei Jahren den 4. Platz beim ESC belegte.