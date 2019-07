Otto, Bierpipeline und Blasmusik - Wacken ist mehr als nur Metal

Auch der Ort Wacken hat sich verändert. Von findigen Einwohnern können die Festivalbesucher Gummistiefel oder selbstangesetzten Likör erwerben. Aber auch eine eigene Brauerei hat sich in Wacken angesiedelt. Was uns zum Bierverbrauch bringt...

Der liegt in Wacken weit über dem Durchschnitt der anderen deutschen Festivals. 5,1 Liter trinkt so ein Metalfan über die Zeit des Festivals. Daher gibt es seit 2017 eine ganz spezielle Versorgung mit dem Gerstensaft: Für das Wacken wird nun jedes Jahr eine eigene Bierpipeline verlegt.

Die perfekte Grundlage dafür bietet seit 2016 ein findiger Brotsommelier aus Unterfranken. In Zusammenarbeit mit den Machern des Festivals hat der „Wacken-Bäcker“ ein Brot aus Chips, Bratwurst und Bier im Angebot.

Damit auf dem Festival alles in bester Ordnung ist, gibt es statt der sonst angesiedelten 3 Beamten knapp 300. Und die haben offensichtlich neben all dem Ernst und Anspruch, den ihre Aufgabe verlangt, immer den Blick für etwas Spaß. Das zeigen sie auch in ihrer eigenen Youtube-Serie.