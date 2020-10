Tipps für die psychische Gesundheit: So machst du das Beste aus dem Lockdown!

In diesem zweiten "Lockdown light" müssen nicht mehr ganz so viele von zu Hause aus arbeiten. Für die, die wieder an den heimischen Schreibtisch müssen, gibt es ein paar wichtige Tipps: Trennt die Arbeit klar von eurem restlichen Leben ab, das heißt, setz dir klare Zeiten für Arbeitsbeginn und Feierabend und halte dich auch dran. Aber: Gönn dir zwischendurch auch ausreichend Pausen, in denen du dich mit was anderem beschäftigst.