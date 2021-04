Wann der Supermond am besten zu sehen ist

Die Bahn des Mondes um die Erde ist nicht kreisrund, sondern elliptisch. Das heißt, der Mond ist mal näher an der Erde dran und mal etwas weiter weg. In diesen Tagen führt das zu einem ganz besonderen Phänomen, dem Supermond.

Fällt der Tag, an dem Erde und Mond sich am nächsten sind auf einen Tag, an dem Vollmond ist, spricht man von einem Supermond.

Erklärt Sabine Frank aus dem Sternenpark Rhön in Thüringen. Der Supermond lässt sich in den meisten Teilen Deutschlands sehr gut beobachten. Das Wetter ist für die kommende Nacht, in der der Mond in seiner vollen Pracht erstrahlt nämlich fast überall klar. Um den schönsten Moment abzupassen, muss man nicht mal besonders lange wach bleiben, sagt Sabine Frank.