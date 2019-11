Diese tollen Geschenke gelingen auch Bastel-Anfängern

In eine Eiswaffel wird etwas Betonmasse gefüllt und dann eine weitere Eiswaffel in die Masse gesteckt. Für ein etwas glatteres Ergebnis kann man auch eine Zeitschrift zu einem Kegel rollen und mit Klebeband fixieren. Das Papier muss aber dick genug und beschichtet sein. Zudem sollte man den Kegel mit dem Beton leicht schütteln, um alle Luftblasen aus dem Werkstoff zu bekommen.

Die gefüllten Eiswaffeln oder den Zeitschriftenzylinder stellt man zum Trocknen am besten gerade in ein Glas. Der getrocknete Beton kann dann mit Acrylfarbe oder mit Kreidefarbe noch dekoriert werden. Auch Goldfarbe aus der Sprühdose eignet sich prima dafür und sieht zudem sehr festlich aus.

Den Gummi macht man so weit wie die Taille, verknotet den und spannt den über eine Stuhllehne. So dass ein Kreis entsteht. Dann nimmt man lange Tüllstreifen doppelt und knotet die an den Gummi. Die müssen so fest und stark geknotet werden, dass das Ganze immer bauschiger wird.

Das Ergebnis erinnere dann sehr an "Schwanensee". Je nach Kindervorliebe gibt es die Tüllstreifen in Weiß, Rosa oder auch Schwarz.

Auf die Stäbchen wird Heißkleber angebracht. Der wirkt getrocknet dann so, als würden Tropfen am Zauberstab entlang laufen. Der Stab wird mit brauner oder schwarzer Acrylfarbe und Goldakzenten dekoriert und sieht so unglaublich echt aus. Die Materialkosten liegen bei 40 Cent. Zum Vergleich: Im magischen Zauberladen in der Nähe von Gleis 9 3/4 am Bahnhof King's Cross in London kosten die Zauberstäbe ab 60 Euro aufwärts. Eine sehr anschauliche und aufwendig gemachte Anleitung eines riesigen "Potterheads" gibt es hier: