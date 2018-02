Nach dieser Idee lässt du eine Mahlzeit am Tag weg. So verzichtest du 16 Stunden hintereinander auf jegliches Essen. Sinnvoller ist es zum Beispiel das Frühstück auszulassen.

Du isst also täglich nach 18 Uhr und morgens bis 10 Uhr nichts. In den restlichen Stunden ist aber dann alles erlaubt. Angeblich lässt so sogar der Heißhunger nach Süßigkeiten automatisch nach. Wer lieber abends auf Essen verzichten möchte, kann das 16-Stunden-Intervall aber auch beliebig verschieben.