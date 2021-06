EURO 2020: Was tippen die Tier-Orakel vor dem Spiel gegen Ungarn?

Der legendäre Krake Paul ist wohl jedem von uns in Erinnerung geblieben. Er schien den sechsten Sinn für Fußball zu haben. Man konnte den Sieg schon förmlich riechen, wenn er zur Deutschland-Flagge rüber glitt. Nun versuchen andere tierische Orakel in seine Fußstapfen zu treten. Und sie machen ihren Job bisher sehr gut! Am 23. Juni spielt die Nationalmannschaft um Trainer Joachim "Jogi" Löw gegen Ungarn. Wie wird das Spiel laut der tierischen Tipps ausgehen?