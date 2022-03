So funktioniert der „gute Draht“ zwischen Menschen

Der Psychologe Abraham Maslow hat vor rund 80 Jahren ein berühmtes Konzept erfunden, um die menschlichen Bedürfnisse darzustellen. Dafür hat er die Dinge, die wirklich wichtig für uns und unser Leben sind, in Form einer Pyramide angeordnet: Ganz unten stehen die absoluten Grundbedürfnisse wie Sauerstoff, Nahrung, Wasser und so weiter. Dann kommt die Sicherheit. Und schon an dritter Stelle – also genau in der Mitte der Pyramide – stehen soziale Bedürfnisse.

Neuere Forschungen deuten sogar darauf hin, dass diese Bedürfnisse sogar noch grundlegender sein könnten. Unser Gehirn verarbeitet demnach sozialen Schmerz, also das Gefühl, von einer Aktivität oder Gruppe ausgeschlossen worden zu sein, ganz ähnlich wie körperlicher Schmerz.

An der Spitze seiner Pyramide stellte Maslow übrigens die Selbstverwirklichung – also, das Gefühl zu haben, dass man sein Potenzial ausschöpft. Aber vor allem zeigt sein Modell eindrücklich, dass wir Menschen einfach mal soziale Wesen sind. „Es mag uns nicht gefallen, dass wir so verdrahtet sind, dass unser Wohlergehen von unseren Beziehungen zu anderen abhängt, aber die Tatsachen sind nun einmal die Tatsachen“, sagt auch Matthew Lieberman, Psychologe von der University of California in Los Angeles. Er ist auch Autor des Buches „Social“. „Viele Studien über Säugetiere, von den kleinsten Nagetieren bis hin zu uns Menschen, zeigen, dass wir durch unser soziales Umfeld tiefgreifend geprägt sind und stark darunter leiden, wenn unsere sozialen Bindungen bedroht sind oder durchbrochen werden“, so Lieberman weiter.

Wie lang ist zu lang?

Soziale Bindungen – das klingt vielleicht kompliziert. Aber letzten Endes geht es um Beziehungen zu anderen. Interessant ist ja nun aber, dass wir einfach mit manchen Menschen besser klarkommen und mit anderen eben nicht so gut. Aber auch zu dieser Frage haben Psychologinnen und Psychologen spannende Erkenntnisse. Unlängst haben sich zum Beispiel Emma Templeton und Thalia Wheatley vom Dartmouth College im US-Bundesstaat New Hampshire mit dem Thema befasst. Eine Gruppe um die beiden Expertinnen konnte zeigen, dass sich im wahrsten Sinne in Sekundenbruchteilen herausstellt, ob wir mit einer Person gut klarkommen oder nicht.

Gemeint sind dabei die Pausen, die in einem Gespräch mit einer anderen Person auftreten. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Menschen sich umso mehr verbunden fühlen, je schneller sie aufeinander antworten“, beschreibt Templeton. Im Fachmagazin „Proceedings of the National Academy of Sciences“ berichtet sie zusammen mit den anderen Forschenden von ihren Ergebnissen.

Die Gruppe hatte für ihre Forschung 66 Menschen als Testpersonen rekrutiert. Diese sollten sich zunächst mit Fremden über ein beliebiges Thema unterhalten, später dann mit einer engen Freundin oder einem Freund.

Dabei sprachen Männer mit Männern und Frauen mit Frauen. Anschließend sahen sich die Probanden eine Videoaufzeichnung ihres Gesprächs an und füllten einen Fragebogen aus. Und in beiden Gesprächssituationen zeigte sich: Je kürzer die Pausen im Gespräch, desto eher stellte sich das Gefühl ein, dass man eine Verbindung zum Gegenüber hat. Zwar wurden Gespräche mit guten Freunden generell positiver bewertet, der Zusammenhang blieb aber gleich.

Auch Außenstehende bekommen das mit

Die kleinen Pausen im Gespräch dauerten in der Regel ungefähr eine Viertelsekunde, so Forscherin Wheatley. „Wenn Menschen das Gefühl haben, sie könnten einander die Sätze zu Ende sprechen, dann schließen sie diese 250-Millisekunden-Lücke, und das ist der Moment, in dem es zwischen ihnen klick macht.“

Interessanterweise können das wohl sogar Außenstehende mitbekommen. Die Psychologinnen testeten das mit Gesprächsaufnahmen, die sie bearbeiteten. Mal schnitten sie das Material so, dass die Antworten extra schnell kamen, mal taten sie das genaue Gegenteil. Sonst änderten sie nichts – und siehe da: Bei den verkürzten Pausen schlossen die Versuchspersonen auf einen guten Draht, bei verlängerten Pausen auf eine weniger gute Verbindung.

Die Psychologinnen gehen übrigens davon aus, dass manche Menschen eine besondere Begabung dafür zu haben scheinen, ihr Gegenüber zu verstehen - sie antworten nämlich grundsätzlich eher schneller. Das sei allerdings nicht bewusst steuerbar. Um wirklich schnell und auch noch angemessen antworten zu können, müsse man sein Gegenüber wirklich verstehen.