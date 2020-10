So ernst ist die Corona-Lage in Tschechien

Höchste Neuinfektionsrate Europas

In keinem Land Europas infizieren sich derzeit mehr Menschen, als in Tschechien. Krankenhäuser sind an der Belastungsgrenze, die tschechische Regierung hat zusätzliche Betten angekauft und die Armee baut ein Feldkrankenhaus auf.

Dabei galt das Land lange als Musterschüler im Umgang mit der Corona-Pandemie. Die Regierung hatte die Grenzen schnell geschlossen, eine Maskenpflich in der Öffentlichkeit verhängt und einen nationalen Lockdown beschlossen. Durch die Maßnahmen blieb das Land im Frühjahr von den ersten Wellen der Pandemie verschont.

Das führte allerdings auch dazu, dass die Tschechen die Pandemie nicht mehr so ernst nahmen. Bereits im Juni feierten tausende Menschen in Prag das Ende von Corona - ohne Maske. Die zu frühe Rückkehr zur Normalität rächt sich in Tschechien offenbar gewaltig.

Notstand ausgerufen

Anfang Oktober hat die Regierung in Tschechien den Notstand ausgerufen und strengere Corona-Regeln verhängt.

Landesweit gilt Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Haltestellen, im Freien, wo der Mindestabstand von 2 Metern nicht eingehalten werden kann, in PKW bei Fahrgemeinschaften, die nicht aus dem gleichen Haushalt kommen und in allen Innenräumen. Wohnungen und Unterkünfte, zum Beispiel Hotelzimmer, sind davon ausgenommen. Schulen und Restaurants sind geschlossen. In Geschäften dürfen sich maximal zwei Personen treffen.