So bekommst du deinen digitalen Impfpass

Restaurantbesuch oder Urlaub: Um nachzuweisen, dass man geimpft ist, muss man momentan immer den gelben Impfpass in der Tasche haben. Das soll sich ab heute in Deutschland ändern, denn der digitale Impfnachweis ist da. Anfang Juli ist der EU-weite Start geplant.

Der Impfnachweis soll künftig in der offiziellen Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts (RKI) angezeigt werden können. In der Nacht zum Mittwoch wurde die App dementsprechend aktualisiert. Auch mit der CovPass-App könnt ihr Corona-Impfungen bei Bedarf sicher und digital nachweisen. Diese App wird bald zum kostenlosen Download freigegeben. Anders als die Corona-Warn-App dient der CovPass nicht der Kontaktverfolgung. Genesene, Getestete und Geimpfte sollen ihren Nachweis dort hinterlegen können. Weitere Funktionen hat diese App nicht. Das Impfzertifikat enthält dabei nur Informationen zum Impfstatus, den Namen des Geimpften und das Geburtsdatum.

Rund 19 Millionen Menschen in Deutschland sind bereits vollständig geimpft. Grundsätzlich soll die nachträgliche Ausstellung dort erfolgen, wo man geimpft worden ist. Allerdings fürchten Arztpraxen den Ansturm geimpfter Patienten und Patientinnen. Wenn man in einem Impfzentrum geimpft wurde und die Adresse vorliegt, könnte den QR-Code per Post erhalten. Dies soll möglichst automatisch geschehen, der Ablauf ist jedoch noch nicht vollständig geklärt. Auch bereits Geimpfte können ab Montag eine Apotheke aufsuchen und sich dort ein Dokument mit QR-Code ausstellen lassen. Die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände Gabriele Regina Overwiening sagte im ARD Mittagsmagazin: